«Mi ritiro, non mi diverto più»

TOSU (Giappone) - Con un palmarès da urlo che comprende una Coppa di Inghilterra, 2 Europa League, una Champions League, il Mondiale del 2014 e due Europei (2008 e 2012): lo spagnolo Fernando Torres, a 35 anni, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato.

El Niño, dopo il suo esordio da giovanissimo con l'Atletico Madrid e oltre 300 gol tra i professionisti indossando - tra le altre - anche le maglie di Liverpool e Chelsea, ha deciso di dire basta. L'attaccante chiuderà infatti la sua carriera il prossimo 23 agosto al termine della sfida di campionato tra il Sagan Tosu (compagine giapponese in cui milita attualmente) e il Vissel Kobe di Iniesta e Villa.

«Non mi divertivo più e devo anche ascoltare il mio corpo, penso che sia giusto dire basta adesso che ho la coscienza pulita - ha detto in conferenza stampa - Futuro? Tutti sperano che io torni all'Atletico Madrid. È la mia vita, potrei farlo, ma devo prima formarmi e studiare per un nuovo ruolo. Non voglio essere soltanto un volto, ma aiutare concretamente il club».

Sulla sua partita d'addio, in Giappone contro gli amici Villa e Iniesta, ha detto: «Sarà una sfida che mai avrei immaginato. Credo sia un momento iconico, perfetto. Nel complesso sono fiero di aver vissuto tutto ciò che ho passato. Ho avuto la fortuna di giocare in alcune delle migliori squadre del mondo e di vincere i trofei più importanti, per questo mi sento fortunato».

KEYSTONE/EPA (Rodrigo Jimenez)