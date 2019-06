PARIGI (Francia) - È giunta al termine l'avventura di Dani Alves al PSG. Il terzino brasiliano, in scadenza di contratto dopo due stagioni, ha annunciato il suo addio ai parigini in un post su Instagram.

«Nella vita tutto finisce. Oggi chiudo un altro ciclo della mia vita, un ciclo di vittorie, insegnamenti ed esperienze. Vorrei ringraziare la famiglia del PSG per questa opportunità di costruire insieme una pagina nella storia di questo club», ha spiegato il 36enne ex Juve e Barcellona, attualmente impegnato in Copa America con i verdeoro. «Sono stati due anni di resilienza e di continuo reinventarsi per compiere la mia missione. Mi scuso se in qualche momento non sono stato all’altezza, ma ho sempre cercato di dare il massimo. Grazie a tutti i compagni per i momenti vissuti. Un grande abbraccio a tutti e spero non vi mancheranno le mie follie!», ha concluso il capitano del Brasile, ora ufficialmente sul mercato e pronto per una nuova sfida...