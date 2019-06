Pogba supera la barriera... di "sumo" ma non va: il portiere sventa la prodezza

TOKYO (Giappone) - Lo scorso fine settimana Paul Pogba si trovava a Tokyo nel quadro di una tournée promozionale e - oltre a confermare la sua voglia di lasciare il Manchester United (e di raggiungere idealmente il Real Madrid di Zidane) - ha anche trovato il tempo per giocare a calcio con degli aversari d'eccezione: dei lottatori di sumo.

In un incontro abilmente messo in scena dal suo sponsor, il talento francese si è dilettato in alcuni calci di punizione. Davanti a lui, una muraglia di lottatori di sumo e - come si può vedere nel video in allegato - nonostante il pallone fosse indirizzato nell'incrocio dei pali, l'intervento perfetto del portiere locale ha sventato la minaccia...