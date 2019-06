Svizzeri in vacanza: Zuber si gode Mirjana, Dzemaili gioca a golf

TENERIFE (Spagna) - Dopo una stagione in cui le fatiche sono state tante, i calciatori della Nazionale svizzera si stanno finalmente godendo le meritate vacanze estive. E tramite i social network stanno rendendo partecipi anche i loro sostenitori.

Sono diverse le mete selezionate, così come i rispettivi passatempi scelti per ricaricare le batterie: Blerim Dzemaili per esempio ha optato per Tenerife, dove si rilassa giocando a golf. Gregor Kobel si trova invece a Ibiza in barca con il fratello gemello Jan. Dal canto loro Mario Gavranovic, Marwin Hitz e Breel Embolo si stanno godendo il mare con le rispettive famiglie. Oppure Granit Xhaka che si trova a Pristina tra una folla di bambini dove ha giocato un match di beneficienza in occasione del ventesimo anniversario del Kosovo. E Stephan Lichtsteiner? Lui è l'unico che si sta allenando...

Di seguito la Gallery con tutte le foto dei giocatori della Nazionale svizzera.

Instagram