Il Cile vola nei quarti

SALVADOR (Brasile) - Il Cile non conosce sconfitta in Copa America. I duplici campioni in carica hanno infatti vinto anche il secondo match del Gruppo C grazie al 2-1 rifilato all'Ecuador.

In virtù di questo successo - maturato in seguito alle reti di Fuenzalida e Sanchez - la Roja (6 punti in classifica) si è qualificata per i quarti di finale con una giornata di anticipo. L'Uruguay è seconda (4), il Giappone è terzo (1).

Questa sera (ore 21) avranno luogo le ultime due partite del Gruppo A: Brasile e Perù - in vetta con 4 punti - si giocheranno il primo posto del girone, mentre il Venezuela (2 punti) cercherà di sottrarre a una di loro il secondo posto contro la Bolivia (0).

