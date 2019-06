«Fa male leggere di certe richieste: Nicolò rimarrà a Roma finché la società lo vorrà»

ROMA (Italia) - Quale futuro per Nicolò Zaniolo? Il talento della Roma, nonostante un contratto valido sino al 2023, è già finito da tempo nel mirino di diverse big (Juventus in primis) e i rumors di mercato di certo non mancano. Le "porte girevoli" di Trigoria - con i giallorossi abituati a perdere pezzi pregiati nelle sessioni di mercato - alimentano le voci, benché la volontà del giocatore sia quella di continuare la sua avventura con la Roma.

«Nicolò rimarrà alla Roma finché la società lo vorrà - ha spiegato Francesca Costa, mamma del giocatore, in un'intervista a ReteSport - Su Nicolò si è sempre fatto un caso a prescindere. È un ragazzo tranquillo che ha avuto un successo improvviso: non è stato semplice gestirlo psicologicamente. Ha bisogno di un allenatore psicologo e Di Francesco lo è stato, mentre con Ranieri questo è venuto un po' meno e ha cambiato anche ruolo. Ma non c'entra il contratto. In questi momenti fa male leggere di presunte richieste di adeguamenti o di soldi. Tutto questo non è vero, lui pensa solo a fare il suo lavoro».