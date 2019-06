Autogol Buffon: si autopizzica a 155km/h e senza cintura

TORINO (Italia) - "L'unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso", ha scritto Gigi Buffon in uno dei suoi ultimi post su Twitter, un post accompagnato da una sua foto al volante. Profondo, ispiratore e... fuorilegge.

Già perché lo scatto mostra l'improvvido ex portiere di PSG e Juventus commettere un paio di infrazioni gravi: il 41enne sta correndo a 155 km/h, oltre i limiti consentiti, e in più è senza cintura di sicurezza. Qualcuno dei tanti che hanno tirato le orecchie all'estremo difensore ha criticato anche il pacchetto di sigarette che si scorge nella portiera, ma quello è solo inopportuno, non illegale.

Keystone/foto d'archivio