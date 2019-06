Lugano: si comincia dal Letzigrund

LUGANO - La SFL ha diramato il calendario della prima fase di Super e Challenge League.

Il massimo campionato elvetico inizierà sabato 20 luglio, ma per ammirare la squadra di Fabio Celestini bisognerà attendere domenica 21, giorno in cui al Letzigrund si giocherà Zurigo-Lugano (calcio d'inizio alle 16). La prima uscita in casa per i ticinesi è programmata per domenica 28 luglio contro il Thun (sempre alle 16). Al momento sono stati fissati date e orari unicamente delle prime nove giornate. La prima fase del campionato si concluderà nel weekend del 14/15 dicembre (Lugano-Young Boys).

In Challenge League il Chiasso debutterà sabato 20 luglio, ospitando al Riva IV il Wil.

La prima giornata in Super League

Sabato 20 luglio

19.00 Sion Basilea

19.00 Thun-Xamax

Domenica 21 luglio

16.00 San Gallo-Lucerna

16.00 Young Boys-Servette

16.00 Zurigo-Lugano

La prima giornata in Challenge League

Venerdì 19 luglio

20.00 Winterthur-Aarau

Sabato 20 luglio

17.30 Grasshopper-Stade-Losanna-Ouchy

18.30 Chiasso-Wil

19.00 Sciaffusa-Losanna

Domenica 21 luglio

16.00 Kriens-Vaduz





TiPress