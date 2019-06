Inter e non solo: ecco le amichevoli del Lugano

LUGANO - Il Lugano, che martedì alle 16.30 inizierà gli allenamenti in vista della prossima entusiasmante stagione in cui sarà impegnato anche in Europa League, ha già fissato 5 partite di preparazione. Oltre a quella di grande prestigio in programma domenica 14 luglio contro l'Inter, i bianconeri affronteranno dei test anche contro Sementina, Wil e Chiasso. Mercoledì 10 luglio - in ritiro - il Lugano sarà impegnato contro un avversario ancora da definire.

Ecco il programma completo:

Domenica 23 giugno, ore 18, a Sementina: Sementina-Lugano

Venerdì 28 giugno, ore 16, a Montlingen: Wil-Lugano

Venerdì 5 luglio, ore 19, a Quartino: Chiasso-Lugano

Mercoledì 10 luglio a Asiago/Trento: Lugano-avversario da definire

Domenica 14 luglio, ore 17.30, a Cornaredo: Lugano-Inter

Keystone/foto d'archivio