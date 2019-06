Ufficiale: Sarri alla guida della Juventus!

TORINO (Italia) - Dopo una lunga attesa, ora è ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus.

L'ex mister - tra le altre - di Empoli, Napoli e Chelsea, ha firmato un contratto triennale con i bianconeri.

«Ha appena concluso un'eccellente stagione sulla panchina del Chelsea, coronata, dopo il terzo posto in Premier League e la Finale di EFL Cup, con la vittoria, pochi giorni fa, dell’Europa League - si legge sul sito ufficiale della Juventus - Dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale, adesso Maurizio Sarri ritorna in Italia, dove ha allenato per tutta la sua carriera, fatta eccezione, appunto, per l’esperienza inglese appena terminata. E da oggi, e per i prossimi tre anni (fino al 30 giugno 2022), guiderà la Juventus».

Nel frattempo il Chelsea ha salutato il mister: «I due club hanno raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto di Maurizio Sarri - cui restavano due anni - con il Chelsea FC».

«Nei colloqui dopo l'Europa League, Maurizio ha chiarito quanto fortemente desiderasse tornare in Italia, spiegando le sue ragioni - ha spiegato Marina Granovskaia - Il mister che sia importante essere più vicino alla famiglia e abitare meno distante dagli anziani genitori per il loro per il benessere. Maurizio lascia il Chelsea con il ringraziamento di tutti noi per il lavoro svolto da lui e dai suoi assistenti durante la stagione in cui ha vinto l'Europa League. Vorremmo anche congratularci con lui per essersi assicurato il ruolo migliore in Serie A e augurargli buona fortuna per il futuro».

Keystone