«C'è amarezza, ora dobbiamo rialzare la testa»

SALVADOR (Brasile) - Delusione e amarezza in casa Argentina dopo l'esordio-flop contro la Colombia in Copa America. In ombra nella sconfitta per 2-0 contro i cafeteros di Queiroz, Leo Messi non ha inciso:

«Andiamo via da qui con amarezza, non volevamo iniziare in questo modo la competizione... - ha detto la Pulce nel post-partita - Ora dobbiamo rialzare la testa e guardare avanti. Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma nel secondo abbiamo avuto le nostre chance per andare a segno. La Colombia ha colpito nel nostro momento migliore (71' e 86', ndr). Ogni sconfitta per noi è difficile da affrontare, poiché solitamente la prendiamo male e ci vuole un po’ di tempo per assimilarla. È difficile accettare il ko, ma ora dobbiamo solo pensare al Paraguay, concentrandoci sul correggere gli errori commessi».

Nulla è comunque compromesso per l'Albiceleste, che però non potrà più permettersi passi falsi nei prossimi due impegni del gruppo B contro Paraguay e Qatar.

