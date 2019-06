Dzemaili non tira più: a Bologna rischia il posto

BOLOGNA (Italia) – Un anno e mezzo. Tanto potrebbe essere durata la seconda recita bolognese di Blerim Dzemaili.

Tornato in rossoblù nel gennaio 2018 (dai Montreal Impact) per stare vicino al figlio, il centrocampista rossocrociato potrebbe infatti nuovamente essere costretto a fare le valigie. Il ds Walter Sabatini e mister Sinisa Mihajlovic stanno valutando con attenzione la sua posizione e non hanno escluso la possibilità di metterlo sul mercato. Il 33enne ha ancora un anno di contratto con i felsinei; una sua partenza non è in ogni caso, a questo punto, improbabile.

Per dove? La priorità è rimanere in “zona”, per poter passare del tempo di qualità con il piccolo Leon. Un ritorno in Super League – se Blerim accettasse di ridursi lo stipendio - non è impossibile.

KEYSTONE/AP (Giorgio Benvenuti)