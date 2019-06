L'Inter a Lugano, un'occasione per tutti: «Una grande sintonia»

LUGANO - È a Lugano che i giocatori dell'Inter muoveranno i primi passi della stagione 2019-20. Sì perché i nerazzurri saranno in ritiro proprio in riva al Ceresio, tra l'8 e il 14 luglio. I cordiali rapporti tra il FC Lugano e l'Inter hanno senza dubbio influito sulla scelta operata dal club italiano. Il piatto forte verrà servito domenica 14 luglio quando - sul rinnovato campo principale di Cornaredo - si terrà la Casinò Lugano Cup, amichevole di prestigio tra i nerazzurri e i bianconeri. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e non solo...

Il ritiro alle nostre latitudini è stato presentato questa mattina, in una conferenza organizzata presso il Casinò di Lugano. Tantissimi gli addetti ai lavori presenti...

«È un piacere per la città di Lugano poter accogliere una squadra come l'Inter - è intervenuto il sindaco Marco Borradori - Anche per noi è un’occasione per farsi conoscere meglio. È la prima volta che una squadra di tale portata viene ad allenarsi a Lugano. Vuol dire che qui l'Inter ha trovato quel qualcosa che andava cercando. Non è soltanto un'opportunità sportiva, sarà un’occasione anche per agganciare dei contatti con vari sponsor. Proprio alla luce di ciò abbiamo previsto una mezza giornata dedicata ad alcune attività».

La parola è poi passata al capodicastero Sport Roberto Badaracco: «È un momento particolare ed emozionante. Ci è voluto un po' di tempo, ma alla fine siamo finalmente giunti a una dolce conclusione. Avremo modo di soddisfare tutta la fame sportiva dell’inter. Come città abbiamo lavorato sodo per far sì che il tutto si concretizzasse. Utilizzando i canali dell'Inter avremo l'occasione di farci conoscere in tutto il mondo».

«È con particolare piacere che porto il saluto del consiglio stato - è invece intervenuto Christian Vitta - Per il nostro Cantone è un’occasione unica. L’internazionalità è la caratteristica principale dell’Inter, una società che conta milioni e milioni di simpatizzanti. La presenza dei nerazzurri a Lugano è un bellissimo biglietto da visita per la nostra regione. Colgo l'occasione per ringraziare l’Inter per aver scelto il nostro Cantone».

La parola (o se preferite la palla...) è poi passata ad Alessandro Antonello, Chief Executive Officer Corporate dell'Inter: «Grazie delle bellissime parole. È profondo il legame tra l'Inter e il Lugano. Se guardate bene già lo stemma è molto simile. Ci siamo subito chiesti quale potesse essere un’ottima location per iniziare la nostra stagione e, ragionando, abbiamo iniziato a guardarci attorno. Ci è subito venuto in mente Lugano. Sarà anche un momento propizio per condividere con i nostri partner dei momenti di business. Appena abbiamo iniziato le discussioni ci siamo subito sentiti a casa. Tutte le condizioni sono state soddisfatte».

«Ringrazio tutti per le bellissime parole - ha poi dichiarato l'ad dell'Inter Beppe Marotta - È un grande orgoglio. Il calcio è un fenomeno sportivo, di business e non da ultimo un fenomeno sociale. L’inizio di stagione è sempre molto importante per un club e noi abbiamo trovato tutto ciò che andavamo cercando a Lugano. Anche noi come Inter dovremo dimostrare di essere all'altezza. Io sono di Varese e per questo sono molto legato alla realtà ticinese. Faccio i complimenti al Lugano per la qualificazione all'EL. Questo conferma la serietà con cui operano...».

Infine è intervenuto anche il presidente del Lugano Angelo Renzetti: «Siamo davvero orgogliosi di ciò che è stato fatto. È come scartare un regalo poter accogliere una squadra come l'Inter. C’è sempre stato un amore platonico tra queste due squadre... La spinta dell'Inter ci potrà servire per fare un passo avanti. Con quest'ultima potremo davvero diventare un top club...».

TiPress