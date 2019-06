Sfida all'Inter, Manna e Novoselskiy: è un Lugano in divenire

LUGANO - C'è una collaborazione con l'Inter da definire. C'è un mercato da portare avanti. C'è la cessione del pacchetto azionario del club da concludere. Sono questi giorni intensi a Lugano, con la società impegnata a disegnare fin nei minimi dettagli la stagione che verrà, ma sempre in sospeso per l'eventuale passaggio di proprietà Renzetti-Novoselskiy. Su quel piano, spazziamo ogni dubbio: per il momento non ci sono novità. L'unico incontro recente tra i due è stato a un partecipatissimo evento del Club dei mille. Non certo la sede appropriata per una stretta di mano ufficiale. Questo perché, stando a voci vicine al club, il russo non avrebbe ancora messo insieme quanto serve per l'acquisizione. E la scadenza del 25 giugno si avvicina.

Molto più concreto è invece il discorso relativo a Manna. Firmato con la Juventus, dove si occuperà del Settore Giovanile, il 31enne ha infatti trovato un accordo con il Lugano per la risoluzione consensuale del contratto che li legava. L'ormai ex ds non troncherà in ogni caso ogni rapporto con Renzetti: insieme con il presidente condurrà in porto le trattative già avviate.

Poche sorprese ci sono infine sull'“incrocio” tra la società bianconera e l'Inter. Come noto, dall'8 al 14 luglio i nerazzurri occuperanno la struttura del Lugano. Nel frattempo mister Celestini lavorerà con i suoi ad Asiago (6-13 luglio). Il 14 luglio le due squadre si sfideranno infine in amichevole a Cornaredo. Il tutto sarà spiegato in maniera approfondita nella conferenza stampa di questa mattina, alla quale parteciperanno i “milanesi” Antonello e Marotta, Angelo Renzetti, Christian Vitta, Marco Borradori, Roberto Badaracco ed Erasmo Pelli.

KEYSTONE/KPINL KPAPA KPPA (Samuel Golay)