Buffon, futuro al Porto? «L’idea lo intriga molto, ma...»

PORTO (Portogallo) - Quale futuro per Gigi Buffon? Salutato il PSG dopo una sola stagione, il portierone non ha nessuna intenzione di smettere e intende continuare la sua carriera altrove. Della serie 41 anni e non sentirli… Gigi vuole vivere almeno un altro campionato da protagonista e, se possibile, continuare a calcare anche il palcoscenico della Champions League.

A questo proposito, tra i vari scenari (con offerte già arrivate anche dalla ricca MLS), nel futuro di Buffon potrebbe esserci il Porto di Conceicao, dove l’ex Juve andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Casillas, costretto a dire basta dopo l’attacco cardiaco del mese scorso.

«Per ora non c'è nulla di concreto, non ci sono stati contatti diretti, ma l'idea di giocare con il Porto lo intriga molto - ha spiegato Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon, ai microfoni di “O Jogo” - Il Porto è un club con una grande storia e gioca in Champions League. Tra l'altro lì troverebbe anche il suo amico Sergio Conceicao».

Sarà proprio il Porto la prossima destinazione dell’eterno Buffon? Affaire à suivre.