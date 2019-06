Magnus Breitenmoser-Lugano, trattativa in fase avanzata

LUGANO - Nel Lugano che verrà potrebbe trovare posto pure Magnus Breitenmoser. È questa l'ultima voce, arrivata e verificata, in merito al mercato dei bianconeri.

In scadenza di contratto con il Wil, il 20enne è pronto al salto di categoria. E dove giocherà? La società che con più insistenza ha provato a convincerlo a cambiar casacca è proprio quella ticinese, che pare disposta a mettere sul piatto uno stuzzicante contratto pluriennale.

La chiacchierata tra le parti va avanti da tempo. Il calciatore - che la passata stagione ha collezionato 36 presenze (quattro in Coppa Svizzera) e due reti con i sangallesi - ha dato la sua disponibilità al trasferimento. Non si è ancora arrivati alla firma solo perché l'uscita di Giovanni Manna ha portato a un rallentamento. Con Angelo Renzetti che, verosimilmente, tornerà a occuparsi in prima persona delle vicende del mercato, una stretta di mano non dovrebbe in ogni caso tardare.

Keystone (foto d'archivio)