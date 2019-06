Barella ma che fai? Frustrato, sbaglia la mira e centra in pieno volto un raccattapalle

ATENE (Grecia) - Nel match di qualificazione per Euro 2020 del Gruppo J - fra Grecia e Italia, terminato 0-3 - uno degli assoluti protagonisti è stato l'azzurro Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari ha infatti dapprima aperto le danze al 23', per poi rendersi protagonista di un gesto collerico ed è stato un ragazzo - suo malgrado - ad andarci di mezzo.

Come si può vedere dal video in allegato, Barella - arrivato in prossimità della linea di fondo sulla sinistra - ha crossato al centro, ma il suo passaggio è stato intercettato in scivolata da un avversario, così il pallone - carambolato nuovamente sui suoi stinchi - è uscito dal campo per una semplice rimessa del portiere avversario. Questa situazione ha innervosito il giocatore che d'istinto ha calciato con violenza il pallone verso i cartelloni pubblicitari, ma sbagliando la mira ha centrato in pieno volto il malcapitato raccattapalle.

Il centrocampista è immediatamente andato verso la sua vittima per accertarsi delle sue condizioni e grazie a questo gesto, probabilmente, non ha rimediato nessun avvertimento da parte dell'arbitro.

KEYSTONE/AP (Yorgos Karahalis)