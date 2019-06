CR7 campionissimo fuori dal campo: «Ferma il bus», per il bimbo malato

PORTO (Portogallo) – C'è il Cristiano Ronaldo in campo, quello che fa ammattire le difese rivali, e poi c'è quello privato. È stato quest'ultimo, per una volta, a far parlare di se.

Terminato l'allenamento all'Estadio de Bessa, il campione lusitano è salito sul bus per tornare in ritiro con i compagni del Portogallo. Appena partiti, CR7 ha però notato un suo piccolo fan malato che, sventolando un cartellone, chiedeva un abbraccio. L'attaccante della Juve ha chiesto di far accostare il mezzo e ha regalato qualche istante – e un grande sorriso - al giovane tifoso.

KEYSTONE/EPA (FERNANDO VELUDO)