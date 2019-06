Russia esagerata: nove gol (e un rigore sbagliato) in 90'

SARANSK (Russia) - Giornata di vacche grassissime per la Russia che, per il pur facile impegno interno con San Marino, ha esagerato. Nel match valido per le qualificazioni a Euro 2020, Dzyuba (quattro reti ) e soci hanno vinto addirittura 9-0, mettendo in cassaforte tre punti facili.

Vittorie larghe, nel pomeriggio di calcio internazionale, le hanno raccolte pure l'Ungheria (3-1 in Azerbaigian), la Finlandia (2-0 alla Bosnia) e l'Armenia (3-0 al Liechtenstein). Successi risicati ma importanti li hanno invece centrati la Croazia, che ha piegato 2-1 il Galles, l'Islanda, avanti 1-0 contro l'Albania, l'Irlanda del Nord, impostasi 2-1 in rimonta in Estonia e la Moldavia, che ha fatto valere il fattore campo contro Andorra (1-0).

KEYSTONE/AP (Hakob Berberyan)