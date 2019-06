Manna-Juventus, accordo raggiunto. «Se lo merita»

LUGANO - Una buona fetta di merito per i risultati ottenuti nelle ultime stagioni dal Lugano va attribuito a Giovanni Manna. Il direttore sportivo bianconero ha svolto un lavoro meticoloso, sfruttando il suo ampio ventaglio di contatti per operare sul mercato svizzero e internazionale. Non è dunque un caso se un club di primissima fascia abbia bussato alla sua porta.

Come riportato da "alfredopedulla.com" lo stesso Manna e il presidente della Juve Andrea Agnelli si incontreranno oggi per formalizzare un’intesa già raggiunta. Un'opportunità irrinunciabile.

«Se lo merita, non possiamo che essere orgogliosi di questa notizia - ci ha confidato il presidente del Lugano Angelo Renzetti - Attualmente stiamo lavorando ancora insieme, ci sta aiutando a portare avanti la campagna acquisti per l'anno prossimo. Non ci ha mollato così su due piedi. Per il Lugano questa operazione può essere vista come una bella opportunità, visto che potremo collaborare ancor più intensamente con la Juventus».

Una proposta arrivata non certo per caso... «È un ragazzo a 360 gradi. Sa interagire con tutti al meglio, ha tantissimi contatti. D'altronde se ha avuto una proposta simile dalla Juve vuol dire tantissimo. Chi prenderà il suo posto? Non possiamo ancora esprimerci in merito, a tempo debito presentermo il nome del nuovo d.s.».

A Torino Giovanni Manna dovrebbe occuparsi della prima squadra, affiancando Federico Cherubini (vice del direttore sportivo Fabio Paratici).

TiPress