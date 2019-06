Inter a Lugano, tutti lo sanno, nessuno lo dice; ma la prossima settimana...

LUGANO - L'Inter svolgerà parte del ritiro precampionato a Cornaredo. È un dato di fatto. Un'ulteriore prova della gita ticinese dei nerazzurri, che si alleneranno alle nostre latitudini dall'8 al 14 luglio, è arrivata mercoledì, quando Antonio Conte è stato pizzicato in ricognizione sul campo del FC Lugano.

Con il club e la Città già d'accordo su tutto e con le strutture che riceveranno la Beneamata già pronte, perché ancora non arriva la conferma ufficiale di quello che si può considerare un evento? Il Municipio è stato fin dai primi contatti aperto a ogni richiesta dell'Inter. Una frenata, sulla trattativa, è semmai arrivata proprio dalla società meneghina, che suo malgrado è stata costretta a rinviare ogni stretta di mano a fine stagione. La Champions League da conquistare (la certezza della partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie è arrivata solo all'ultima giornata di Serie A) e il cambio mister hanno spinto i dirigenti a rimandare. Rimandare. Rimandare. La trattativa si è rimessa in moto solo a fine maggio e, seppur priva di intoppi, non ha ancora portato alle firme. Quelle arriveranno all'inizio della prossima settimana. Poi le parti e gli sponsor si racconteranno in una conferenza stampa già programmata per venerdì 14. In quella data verranno resi noti i particolari della stuzzicante liaison.