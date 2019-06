Tiepidamente Nations

PORTO (Portogallo) - Ancora qualche ora e la Nazionale tornerà in campo per un impegno ufficiale. E non per una partita qualunque. Al Dragão, contro il Portogallo padrone di casa, la Svizzera si giocherà l'accesso a una finale, a un match con in palio un trofeo. L'attesa, la tensione, l'emozione: tutto dovrebbe essere ai massimi livelli. Invece il tifoso medio ha vissuto con distaccata freddezza l'avvicinamento all'evento. La Nations League non "accende" come sanno fare un Europeo o un Mondiale.

«Ma è anche comprensibile - ha raccontato Arno Rossini - stiamo parlando di una competizione nuova, che per la prima volta arriva al suo epilogo. Ovvio che molti supporter non la sentano come invece sentono i tornei storici. Devono un po' abituarsi all'idea. Gli appassionati che non vedono l'ora di seguire il match contro i lusitani in ogni caso non mancano. In Portogallo sono andati in tanti».

Per la Federazione, la Nations League è una bella vetrina?

«Per la Federazione la Nations League è una gallina dalle uova d'oro. La qualificazione alla Final Four ha fruttato circa sette milioni di franchi. Altri tre potrebbero entrare in cassa in caso di accesso alla finale. E sono soldi che fanno comodo. In gran parte saranno investiti sulla formazione. In gran parte serviranno per coltivare i campioni di domani».

Chi scende in campo come vive, invece, il torneo?

«In molti, tra i rossocrociati, sono reduci da una stagione lunga e faticosissima».

Significa che la motivazione non può essere massima?

«Significa che Vlado Petkovic dovrà essere bravo a toccare i tasti giusti, con ognuno dei ragazzi. Sono in ogni caso sicuro che già prima del ritrovo abbia stimolato i suoi da lontano, per non ritrovarseli poi completamente vuoti al momento di lavorare. In fondo i rossocrociati hanno la possibilità di scrivere, per primi, il loro nome nell'albo d'oro del torneo».

Anche perché, a differenza di un Europeo o di un Mondiale, di tempo per preparare la sfida al Portogallo non ce n'è stato molto.

«Esatto. E di certo qualcuno tra gli elvetici si sarà presentato in ritiro pensando solo alla seguente vacanza. Al tempo che mancava prima di poter staccare la spina».

Incrociare Cristiano Ronaldo non può da solo valere una "spinta".

«Dopo mesi di fatiche? No, non credo. Penso comunque che, almeno per la partita contro i padroni di casa, l'impegno e l'attenzione saranno massimi. Importante sarà in ogni caso non perdere. Altrimenti...».

Altrimenti?

«L'avvicinamento alla finalina sarà difficilissimo da gestire. Se già ora far rimanere concentrati i giocatori è difficile, potete immaginare l'eventuale situazione dei prossimi giorni, con le vacanze più vicine e senza un trofeo da rincorre».

KEYSTONE/KPAUS KPAPA KPPA (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)