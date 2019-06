La casa del Lugano sarà il Kybunpark

SAN GALLO - Sarà il Kybunpark di San Gallo la casa del Lugano in Europa League. Dopo un’intensa settimana di negoziazioni, il club bianconero ha comunicato d'aver raggiunto un accordo con la St. Gallen Events AG.

Ecco il comunicato del club bianconero:

Il FC Lugano comunica di aver raggiunto un accordo con la St. Gallen Events AG per disputare le proprie partite di UEFA Europa League 2019/2020 al Kybunpark di San Gallo. Lo stadio, che per partite internazionali può ospitare fino a 17'317 spettatori e probabilmente sarà rinominato per l’occasione

dall’UEFA “Arena St. Gallen”, è stato inaugurato nel 2008 ed ha ospitato la fase a gironi di Europa League nel 2013 quando il San Gallo affrontò Kuban Krasnodar, FC Valencia e Swansea City.

La curva bianconera sarà situata nella tribuna C, di modo che il settore D sarà configurato con i seggiolini solo in caso di fortissima affluenza. Informazioni sui biglietti seguiranno nelle prossime settimane.

«Abbiamo valutato ben sei opzioni dal profilo logistico, finanziario e sportivo (per quanto riguarda la superficie di gioco). Ci hanno convinto le capacità organizzative dei sangallesi e la trasparenza quando si è trattato di valutare gli aspetti economici. Anche altri stadi sarebbero stati delle valide opzioni, purtroppo avevano però costi operativi estremamente elevati che non dipendono necessariamente dai club coinvolti, oppure erano sfavorite dal terreno artificiale e dalla distanza. Ci teniamo comunque a ringraziare tutte le società coinvolte perché hanno fatto moltissimo per cercare di venirci incontro. Siamo consapevoli che per i tifosi ticinesi, come fu il caso due anni fa, non sarà semplice poter assistere alle partite dal vivo, ma faremo di tutto per organizzare un efficiente servizio di torpedoni che da tutti gli angoli del Ticino (e non solo) permetteranno ai nostri sostenitori di giungere allo stadio senza preoccupazioni ed in perfetto orario», queste le prime reazioni del direttore bianconero Michele Campana.

La società comunica sin d’ora che l’intenzione è quella di offrire anche un mini abbonamento per tutte e tre le partite dei gironi, con un prezzo particolarmente scontato per gli abbonati alla stagione sportiva 2019/2020. A tal proposito, a brevissimo seguiranno informazioni sulla campagna abbonamenti.