Un pareggio nell’ultima di LNA per il Lugano

LUGANO - Le ragazze del Lugano hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Lucerna. Il primo tempo è stato molto blando da entrambe le parti con poche occasioni da goal. Al 15’ Horn ha trovato su rinvio Cara Curtin che non è però riuscita per un soffio a superare il portiere avversario con un pallonetto. Lo stesso esito l'hanno avuto nell'azione seguente Pedrazzini e Dickerman, ma il loro spunto è stato interrotto dall'anticipo dell'estremo difensore. Nel resto del tempo il Lucerna ci ha provato in due circostanze, mentre le ticinesi hanno risposto con un'azione ben orchestrata dalle sorelle Curtin, non andata a buon fine.

Il secondo tempo è ripreso con lo stesso ritmo di gioco del primo, con un Lucerna maggiormente concentrato trovando nei primi 15’ la porta. Successivamente Cara Curtin si è resa pericolosa, ma la sua conclusione su passaggio di Bytyqi si è stampata sul palo. Negli ultimi minuti di gioco la partita si è poi scaldata. All’87’ il Lugano si è procurato un rigore, ma Maksuti si è fatta ipnotizzare dal portiere. Due minuti più tardi però il Lugano è passato in vantaggio con la solita Cara Curtin che ha sfruttato un passaggio all’indietro di O’Neill. La festa è durata poco visto che nei minuti di recupero Wysler - con una conclusione all'incrocio - ha riportato il punteggio in parità.

Il Football Femminile Lugano 1976 conclude la stagione 2018/19 in LNA con un ottimo secondo posto e una storica qualificazione per l’UEFA Women’s Champions League. Inoltre le atlete Cara Curtin e Kristina Maksuti sono goleador della squadra e del Campionato per aver concretizzato il maggior numero di reti: 17.

Ora momento di pausa per le ragazze bianconere che torneranno presto in campo per la preparazione all'UWCL, che si terrà dal 7 al 13 Agosto.

Lugano: Horn, Tonelli, Wenger (82’ Cunningam), Cannone, von Ballmoos, L. Curtin, C. Curtin, Pedrazzini, O’Neill, Granados (72’ Maksuti), Dickerman (62’ Bytyqi). A disposizione: Ogunsami, Nieto, Waldman, Scaffidi.