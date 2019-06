100 anni e non sentirli: Monte Carasso in festa

MONTE CARASSO - Domenica 2 giugno 2019, in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni di vita, l’Unione Sportiva Monte Carasso, avrà il piacere di offrire ai propri sostenitori e a tutti gli ex giocatori, allenatori e dirigenti, una giornata sportiva da trascorrere in compagnia presso il Centro Sportivo “Al Ram”. I motivi per cui festeggiare sono naturalmente molteplici.

I festeggiamenti inizieranno già alle ore 13:30, con il “Partitone del 100°”, dove è ancora possibile iscriversi allo 079 409 92 11. Alle ore 16:30 seguirà la partita di campionato di terza lega tra l’US Monte Carasso, protagonista di un ottimo girone di ritorno, e il Blenio Calcio.

La giornata terminerà con una cenetta conviviale e una rappresentazione teatrale.