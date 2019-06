Klopp è carico: «Non mi vedo come un perdente»

MADRID (Spagna) - Jürgen Klopp, che nella sua carriera ha già perso due finali su due di Champions League - nel 2013 con il Borussia Dortmund e lo scorso anno con i Reds - si augura che sia la volta buona questa sera a Madrid contro il Tottenham (ore 21). «Non mi vedo come un perdente», è intervenuto proprio il tecnico tedesco nella consueta conferenza stampa pre-partita. «Se mi fossi considerato come tale, avremmo tutti un problema. Non mi interessano certi discorsi, siamo qui perché vogliamo vincere (...)».

Per quanto riguarda la formazione i Reds contano solo un indisponibile, ovvero Keita sostituito da Wijnaldum. In attacco invece - nonostante sia in dubbio - Firmino dovrebbe formare il tridente insieme ai gemelli del gol Salah e Mané. Da segnalare che l'elvetico Xherdan Shaqiri ha la grande occasione di collocare nella sua bacheca la seconda Champions League dopo quella vinta proprio contro Klopp nel 2013 con il Bayern Monaco.

Per quanto riguarda il Tottenham la domanda che si stanno ponendo i tifosi è: giocherà Harry Kane? La squadra di Pochettino è al completo per ammissione dell’allenatore argentino, ma non sarà semplice prendere alcune decisioni. Il bomber Kane scalpita infatti per una maglia da titolare, ma è fermo dallo scorso 9 aprile (andata dei quarti contro il City) per l’infortunio rimediato alla caviglia sinistra. La sua presenza relegherebbe presumibilmente in panchina Lucas Moura, l'eroe - con una tripletta - della semifinale contro all'Ajax nel match di ritorno. dal canto loro Eriksen, Alli e Son dovrebbero agire a supporto del centravanti.

Probabili formazioni:

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane. All. Pochettino.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

KEYSTONE/EPA (TOLGA BOZOGLU)