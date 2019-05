Impresa (e record!) di Håland: il 18enne segna 9 gol all'Honduras

LUBLINO (Polonia) - L'attaccante 18enne del Red Bull Salisburgo - Erling Braut Håland - è riuscito nell'impresa di realizzare la bellezza di 9 gol (7’, 20’, 36’, 43’, 50’, 67’, 77’, 88’ e 91’) nel 12-0 rifilato dalla sua Norvegia all'Honduras in un match del Mondiale Under 20, in corso di svolgimento in Polonia.

Si è trattato di un record: nessuno era infatti mai riuscito prima d'ora a mettere a segno nove reti in un singolo incontro ai campionati del mondo di questa categoria.

Da segnalare che nonostante questa impresa la nazionale norvegese si è piazzata terza del Gruppo C, in un girone che vede l'Uruguay in testa (9 punti), davanti a Nuova Zelanda (6), Norvegia (3) e Honduras (0).

In allegato il video con le nove reti siglate da Håland all'Honduras.

KEYSTONE/AP (Czarek Sokolowski)