Grande giocata, tunnel... ma il frustrato Neymar non ci sta e lo butta per terra

SAN PAOLO (Brasile) - Una delle specialità del talento brasiliano del PSG - Neymar - sono i tunnel, ma evidentemente reagisce molto male se qualcuno gliene fa uno a lui.

Come si può vedere dal video in allegato infatti, durante un allenamento della nazionale brasiliana in vista della Coppa America, O'Ney è stato "piccionato" dal 19enne del Cruzeiro Wewerton e per questo motivo - contrariato - l'ha strattonato buttandolo per terra.

In seguito Neymar ha dovuto lasciare il campo zoppicante a causa di un problema al ginocchio sinistro.

KEYSTONE/AP (Leo Correa)