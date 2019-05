De Rossi voleva far fuori Totti, ecco perché è stato silurato

ROMA (Italia) - Dietro l'addio di Daniele De Rossi alla Roma, dietro il mancato rinnovo del suo contratto, potrebbe esserci qualcosa di diverso rispetto all'analisi fredda di una società che non vuol più puntare su un 35enne. Il divorzio potrebbe infatti essere stato deciso dalla dirigenza come "punizione" per il centrocampista, negli scorsi mesi espostosi contro Francesco Totti.

Questa è almeno la ricostruzione fatta da "Repubblica" sull'ultima, tribolata, stagione dei giallorossi. Annata contraddistinta dalla "rivolta" di De Rossi il quale, insieme con Kolarov, Manolas e Dzeko, a dicembre avrebbe chiesto l'allontanamento dell'ex numero 10 ("sostituendolo con qualcuno che lo tenga lontano") di mister Di Francesco e del ds Monchi.

Il complotto sarebbe confermato da un'e-mail spedita a metà dicembre da Ed Lippie, preparatore atletico e uomo di massima fiducia di Pallotta, proprio al patron statunitense. In quella comunicazione al numero uno del club venne raccontato come lo spogliatoio fosse una polveriera e come il trio Di Francesco-Monchi-Totti non fosse più ben visto. Fonti della soffiata? Il medico sociale Riccardo Del Vescovo e il fisioterapista Damiano Stefanini.

Pallotta a quel punto prese in mano la situazione, avvisò Totti ("che considera quel racconto una ferita profonda") e scelse di temporeggiare. I primi ribaltoni arrivarono dopo l'eliminazione dalla Champions League: via allenatore, direttore sportivo, medico e fisioterapista. E rapporto gelido tra il Pupone e De Rossi. Fino agli ultimi giorni. Fino al chiacchierato addio.

KEYSTONE/EPA (RICCARDO ANTIMIANI)