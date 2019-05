Xhaka e l'Arsenal reggono un tempo, è Eurofesta per il Chelsea

BAKU (Azerbaigian) - L'Europa League 2018/19 è finita nella bacheca del Chelsea, in trionfo nella finale di Baku superando 4-1 l'Arsenal.

La truppa di Sarri ha vinto con merito, dominando in lungo e in largo gli avversari nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato e piacevole. Nella prima frazione i Blues si sono fatti preferire ma non hanno certo esercitato uno strapotere. Il pallino del gioco è stato nelle loro mani e sono riusciti a graffiare dalle parti di Cech (ottimo su Giroud), è vero; hanno tuttavia pure visto i Gunners spingere e mordere (traversa scheggiata da Xhaka con una botta da fuori).

Dopo l'intervallo però tutto è cambiato. Il veloce gol di Giroud (49') ha infatti fatto barcollare l'undici di Emery, messo poi definitivamente al tappeto dai colpi di Hazard. Il genietto belga ha spaccato del tutto la partita servendo a Pedro l'assist del 2-0 (60') e poi piazzando le due marcature, la prima su rigore, che al 65' e 72' hanno chiuso i conti. In mezzo a tutto ciò si è avuto modo di vedere ancora qualche sprazzo di Arsenal. Il gol di Iwobi (al 69' per il momentaneo 1-3) e un paio di accelerazioni di Aubameyang hanno infatti mantenuto frizzante il confronto fino al 90', facendo divertire gli spettatori ma non dando, in fin dei conti, troppi grattacapi al felicissimo Abramovich, godurioso in tribuna. Poi è arrivato il triplice fischio finale, e per quelli di blu vestiti è cominciata la festa.

KEYSTONE/AP (Luca Bruno)