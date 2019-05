Vittoria in rimonta per il Lugano

LUGANO - Lo Young Boys giunge a Cornaredo per disputare la penultima partita di LNA, dove mette in difficoltà le ragazze del Lugano che nonostante ciò si portano a casa la vittoria per 2-1. Coach Maffioli lascia spazio a coloro che, in questa stagione, hanno avuto meno minuti di gioco: da vedere in questo senso l’esordio di Ognusami e il ritorno in campo di Scaffidi.

Lo Young Boys inizia aggressivo e, nei primi cinque minuti di gioco, si crea due occasioni da rete. Il Lugano prova a reagire al 9’ su corner dove la palla arriva al limite dell’area e C. Curtin prova il tiro che esce di poco sopra la traversa. I minuti passano e l’unica altra occasione da gol per le bianconere nella prima frazione di gioco arriva al 25’ con una punizione da centrocampo battuta da Nieto: sul pallone si avventa Dickerman con un tiro incrociato che sfiora il palo opposto.

Nella seconda frazione di gioco al 48’ lo Young Boys sblocca il risultato: la difesa del Lugano chiude male il pressing alto delle avversarie in area e su respinta Messerli si trova la palla tra i piedi e calcia spiazzando Ognusami. Le bianconere reagiscono al gol al 62’ con Waldman che, di testa, stacca e appoggia la palla in rete.

Il Lugano non molla e, dopo diverse occasioni, trova il gol del vantaggio al 77’ con Maksuti: L. Curtin recupera palla a centrocampo, serve Waldman sulla fascia destra che porta avanti il pallone in area e - di fronte al portiere - serve la compagna numero 17 che con sicurezza insacca la rete del 2-1. Lo Young Boys non demorde e continua a combattere per il pareggio fino agli ultimi di minuti di gioco, trovando in due occasioni la porta.

Prossimo incontro sabato 1 giugno alle ore 17.00 a Cornaredo contro il Lucerna per l’ultima gara di LNA 2018/19.

Lugano: Ogunsami, Nieto, Tonelli, Wenger, von Ballmoos, L. Curtin, C. Curtin, Bytyqi (64’ O Neill), Dickerman (71’ Scaffidi), Waldman, Maksuti (82’ Pedrazzini).

A disposizione: Horn, Cannone, Cunningam, Granados.

Marcatori: 62' Waldman, 77' Maksuti