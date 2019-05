«I rigori vengono sbagliati da chi ha i cog... di tirarli»

MILANO (Italia) - Nonostante domenica sera l'Inter abbia raggiunto la Champions League al termine di una partita thriller contro l'Empoli, non è stata una grande serata per Mauro Icardi.

L'attaccante argentino - già nel mirino della critica dei suoi tifosi per le ormai note vicissitudini degli ultimi mesi - ha dapprima sbagliato il rigore del possibile 2-0 per poi uscire dal campo al 71' (sostituito da Lautaro Martinez) accompagnato dai fischi.

In difesa di Maurito è giunta la moglie e agente Wanda Nara. Pepate le sue parole a Tiki Taka... "Succede di sbagliare un rigore, a chi ha i cog... di batterlo succede". Poi sui social ha aggiunto: "A volte non basta un gol al Barcellona, al Tottenham, tre goal nel derby, 124 goal a 26 anni. A volte nessuno si rende conto di chi gioca con dolore. A volte il calcio ti mette a dura prova. Ma per me e per noi l'unica cosa che conta è l'orgoglio di sapere che sei un grandissimo uomo prima di essere un grandissimo giocatore. Sempre fieri di te e di vedere i tuoi occhi illuminati giocando per la squadra che ami".

KEYSTONE/AP (Antonio Calanni)