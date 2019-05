«Ho una certa età, sono andato a letto presto...»

LUGANO - La classica serata perfetta. Una serata che difficilmente Angelo Renzetti dimenticherà. Forse l'ultima da presidente del Lugano o forse no. Tutto verrà disegnato nei prossimi giorni, quando Leonid Novoselskiy farà sapere se acquisterà o meno l'80% della società.

«Hanno festeggiato i ragazzi e lo staff tecnico in un locale di Lugano - le parole del numero 1 bianconero - Io alla mia età non ce la faccio a fare le ore piccole... Il 17 riprendiamo ad allenarci e, con la qualificazione all'Europa League, ci sono diverse cose a cui pensare. È bello, però, che questi ragionamenti potremo farli in serenità...».

Quelli alle porte saranno giorni d'attesa per Renzetti... «Entro il 31 maggio Novoselskiy mi saprà dire se intende far valere o meno la sua opzione. Io continuo a comportarmi da presidente, come se l'anno prossimo sarò ancora io a pilotare il Lugano. Se poi lui deciderà di prendere in mano il club - tramite il pagamento pattuito - starà a lui dettare le regole, non sarò certo io a rinnegare questo accordo. Come ho già avuto modo di dire in passato dopo tanti anni sono pronto a lasciare, gestire una società del genere comporta tantissimi sforzi sia di natura economica che di stress».

Un ulteriore aiuto per la società arriverà quasi certamente dalla cessione di Junior... «Ci sono delle trattative con 4-5 squadre, ma nulla per ora di veramente concreto. Ad ogni modo a una cifra minore di 3/3.5 milioni non entro nemmeno in materia...».

