«Neymar? Sono pronto a scommettere la Tour Eiffel che resta»

PARIGI (Francia) - Il laterale del PSG - Dani Alves - si è espresso sul canale "ESPN" a proposito del suo connazionale Neymar. «Mi chiedete di scommettere una cena che resterà a Parigi? Troppo poco! Scommettiamo la Tour Eiffel? Non ha ancora finito il suo lavoro qui», ha analizzato proprio Alves. «Neymar è in una fase di transizione perché non ha ancora ottenuto i risultati che desidera. Lui vuole sempre essere alla vetta e finché non ci arriva non è contento».

Anche Daniel Alves è in procinto di discutere il suo contratto con i parigini in scadenza a giugno... «Non nascondo che ho delle esigenze, ma non a livello finanziario. Il club ne è al corrente e ciò che ho chiesto non è fuori portata della società».

Finora Dani Alves ha conquistato due campionati, due supercoppe nazionali, una Coppa di Francia e una Coppa di lega francese con il PSG.

KEYSTONE/EPA (MARCELO SAY?O)