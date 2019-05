Renzetti ci pensa: «Potrei anche andare avanti»

LUGANO - È raggiante ed emozionato il presidente del Lugano Angelo Renzetti per aver conquistato la fase a gironi della prossima edizione di Europa League. Nonostante il 3-3 maturato in casa contro il Grasshoppers i bianconeri hanno chiuso il campionato al terzo posto. «Come presidente vivo questa realtà in modo passionale, specialmente a livello di spogliatoio, a livello di persone e di uomini. Poi è evidente che quando lo vivi in questa maniera fai degli errori e te la prendi. Ma non perdo mai il polso della situazione, quindi credo che questo terzo posto ce lo meritiamo tutto».

Europa che dà anche una certa tranquillità finanziaria.... «Giusto, così potremo disputare una stagione alla grande, soprattutto per i ragazzi, per la società e anche per la città di Lugano».

Si va avanti con Celestini e anche con Renzetti? «Con il Mister abbiamo giustamente rinnovato per due anni, il budget della stagione è assicurato. Arrivare due volte in Europa è assolutamente incredibile».

Il discorso della proprietà? «Aspettiamo il 31 maggio e vediamo cosa succede. Io adesso sono tranquillo. Potrei anche andare avanti. Bisogna stare in guardia».

«Dove si giocheranno le partite di Europa League? «Da quanto mi ha detto il Direttore Campana, ci sono due opzioni, tornare a Lucerna oppure andare a Berna».

KEYSTONE/KPINL KPAPA KPPA (SAMUEL GOLAY)