«Forse la paura di vincere ci blocca, per fortuna ci è andata bene»

LUGANO - Protagonista di 1000 battaglie, il difensore del Lugano Fulvio Sulmoni alla fine della partita è provatissimo e durante l'intervista si emoziona anche. Sono stati 93 minuti tiratissimi... «Volevamo finire in un altro modo, nel senso che volevamo vincere la partita. Non capisco cosa ci succeda quando arriviamo vicini a un grande traguardo. Forse la paura di vincere ci blocca, ma alla fine in un qualche modo ci è ancora andata bene. Abbiamo lavorato un anno e siamo veramente soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo».

Cosa ti passa per la testa dopo aver conquistato ancora una volta l 'Europa? «Niente di particolare, ma è una grandissima gioia. Affronteremo il nuovo campionato con un nuovo spirito. Questo successo lo dedico in modo particolare a mia moglie, alla mia famiglia e a tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto».

Anche Capitan Sabbatini non sta nella pelle... «Una partita a senso unico. Ci siamo complicati la vita e i gli errori sono solo colpa nostra, ma alla fine sono contentissimo. Ci ho sempre creduto. Ognuno merita quello che alla fine riceve e penso che questo terzo posto ce lo siamo veramente meritati. Non ci siamo mai arresi, però è andata bene. Lo volevamo a tutti costi. Un girone di ritorno che è stato un vero capolavoro. Noi ogni anno giochiamo per salvarci e poi arrivano queste grandi soddisfazioni. Il rinnovo del contratto? La mia intenzione è quella di restare. Sono qui da sette anni e si parla sempre della mia permanenza. Stiamo parlando del rinnovo...».