Sergio Ramos può lasciare il Real, CR7 lo vuole alla Juve

MADRID (Spagna) - In attesa di conoscere il nome del sostituto di Max Allegri, la cui avventura a Torino è ormai giunta al termine, dalla Spagna arriva una notizia bomba che riguarda da vicino anche la Juventus. Stando a diversi media spagnoli, Sergio Ramos starebbe infatti valutando l'idea di lasciare il Real Madrid e trasferirsi in un altro top club. Il difensore centrale, capitano dei Blancos, avrebbe deciso di valutare l'ipotesi di cambiare aria dopo la lite col presidente Florentino Perez, avvenuta in seguito all'eliminazione dalla Champions League contro l'Ajax.

Gli ostacoli, per un eventuale trasferimento alla Juve, però non mancano. In primis una clausola mostruosa da 800 milioni (alla quale si potrebbe però trovare una "soluzione" più ragionevole), poi l'interesse di altre potenze del calcio europeo, come Manchester United, PSG e Liverpool.

Da non sottovalutare però la presenza a Torino di un certo Cristiano Ronaldo, che stando ai ben informati avrebbe chiesto alla proprietà uno sforzo per portarlo in bianconero.