Vincere non basta ma il Lugano spera

LUGANO - Assegnati da tempo primo e secondo posto finale, quelli che garantiscono un giro nei preliminari di Champions League, i bianconeri contenderanno a Lucerna e San Gallo (e nessuno altro, salvo ribaltoni) la terza piazza della classifica, quella che vale l'accesso diretto ai gironi di Europa League. All'immaginario spegnimento dei semafori, Sabbatini e soci scatteranno alle spalle degli svizzero-centrali, ora terzi a quota 46 punti, ma davanti ai biancoverdi, che a parità di punti hanno una differenza reti nettamente peggiore.

Immaginare i ticinesi vincere il loro personalissimo sprint e, quindi, chiudere sul podio del campionato, non è un esercizio difficile. In fondo, per tagliare fuori dalla corsa gli uomini Peter Zeidler, basterebbe un successo casalingo con il non certo irresistibile Grasshopper, da tempo ormai naufragato. Poi a Cornaredo dovrebbero sperare in una non vittoria dell'undici di Thomas Häberli, che sarà di scena allo Stade de Suisse contro l'YB. La combinazione di risultati sembra più che probabile e potrebbe spingere i bianconeri a mettere lo champagne in fresco, a prepararlo per la festa di sabato sera.

Imprevisti? Possono sempre esserci. Il Lucerna potrebbe per esempio vincere a Berna. In fondo la prima della classe è già in vacanza da tempo e potrebbe non opporre una strenua resistenza (anche se davanti ai suoi tifosi non vorrà fare figuracce). C'è poi un precedente che di sicuro farà tremare le gambe al “pres” Renzetti. In stagione solo due squadre hanno fatto punti nella tana dei gialloneri. Il Lugano, che a fine aprile pareggiò 2-2 e... proprio i biancoblù, che a ottobre addirittura vinsero 3-2.

Pensar male non è in ogni caso il modo giusto per prepararsi a un match che può valere due stagioni. Questa, alla quale sarebbe dato un significato diverso, positivo, e la prossima, che sarebbe resa più ricca. Che i bianconeri si preoccupino di battere il derelitto Grasshopper e poi, come si dice “Aiutati che il ciel t'aiuta”...

KEYSTONE/KPINL KPAPA KPPA (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)