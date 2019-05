Dietrofront FIFA: «In Qatar sarà un Mondiale a 32 squadre»

QATAR - I Mondiali del 2022, in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre (giorno della finalissima), vedranno al via 32 squadre e non 48, come inizialmente annunciato.

Lo ha reso noto la FIFA, spiegando che «dopo attente analisi e uno studio di fattibilità, nelle attuali circostanze una proposta di allargare il torneo a 48 partecipanti non può essere percorsa».

L'allargamento del Mondiale a 48 squadre sarà dunque rimandato a quello in programma in Nord America nel 2026.

