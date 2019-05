Il Lugano frena, pari alla Maladière: Xamax condannato allo spareggio

NEUCHATEL - Né vinti né vincitori alla Maladière, dove il Lugano di Celestini ha impattato 1-1 con la truppa di Stéphane Henchoz. I neocastellani, noni con 37 punti (-6 dall'ottavo posto a una sola giornata dal termine), sono matematicamente condannati allo spareggio promozione/relegazione. Da parte loro i bianconeri, saliti a quota 45, vengono però superati in classifica dal Lucerna, ora terzo con 46 grazie al successo per 3-0 sullo Zurigo (doppietta di Vargas e autorete di Kryeziu).

Subito molto insidiosi con Nuzzolo, fermato dai ferri della porta di Baumann all'8', questa sera i neocastellani ci hanno provato, ma non sono riusciti a sbloccare la contesa contro un Lugano che doveva fare a meno di pedine fondamentali come Gerndt, Crnigoj (entrambi squalificati) e Junior. Al 36' i bianconeri, dopo una pregevole iniziativa di Bottani sulla fascia destra, hanno trovato l'1-0 grazie a Vecsei, perfettamente servito dal numero 10. Il tiro dell'ungherese, deviato in maniera decisiva da Gomes (autorete), ha trafitto l'incolpevole Walthert.

Nella ripresa i bianconeri, meno decisi e incisivi, hanno subito le iniziative dei padroni di casa, che al 57' si sono procurati una ghiottissima occasione per impattare la contesa. Dagli 11 metri Nuzzolo (sul dischetto dopo il fallo di Sulmoni su Pululu), ha però calciato sulla traversa graziando i ticinesi. Ancora pericoloso, lo Xamax ha infine trovato con merito la via del gol al 67' con Pickel, a segno con un colpo di testa.

Nel finale i neocastellani hanno spinto alla ricerca del gol-vittoria, ma a rendersi pericolosi sono stati anche i bianconeri con un bel colpo di testa di Sadiku, fermato all’86' dal reattivo Walthert. Risultato “congelato” e un punto a testa, con il Lugano - sempre a caccia di un posto in Europa - che non potrà assolutamente steccare l’ultima fatica contro il già retrocesso GC (sabato a Cornaredo).

Nelle altre sfide della serata, oltre al successo del Lucerna, da sottolineare la comoda vittoria del Sion sul campo delle Cavallette (3-0 con tripletta di Itaitinga). Colpo esterno del Basilea, che alla Stockhorn Arena ha piegato 2-1 il Thun. Dopo il vantaggio dei renani con Campo (62') e il pareggio dei bernesi con Costanzo (75'), la rete decisiva è stata realizzata da Bua all'88'.

Da segnalare infine la sconfitta indolore dell'YB sul campo del San Gallo. 4-1 con reti dei padroni di casa firmate da Nuhu, Barnetta, Sierro e Ashimeru. Per i campioni svizzeri a segno Ngamaleu al 67' per il momentaneo 3-1. Grazie a questa vittoria il San Gallo sale a 45 punti, proprio come il Lugano. Thun, Sion e Zurigo sono a quota 43.

XAMAX - LUGANO 1-1 (0-1)

Reti: 36' aut. Gomes 0-1; 67' Pickel 1-1.

KEYSTONE/KPINL KPAPA KPPA (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)