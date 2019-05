Non c'è pace in casa Casillas: Sara Carbonero operata per un tumore alle ovaie

PORTO (Portogallo) - Non c'è pace in casa Casillas. Tre settimane dopo l'infarto in allenamento di Iker è arrivata un'altra brutta notizia: Sara Carbonero, giornalista e moglie del portiere, si è sottoposta nei giorni scorsi a un'operazione a causa di un tumore alle ovaie.

L'informazione è stata data dalla 35enne su Instagram. «Quando ancora non ci eravamo ripresi dallo spavento, la vita ci ha sorpreso di nuovo. Questa volta è toccato a me, con quella parola di sei lettere che ancora faccio fatica a scrivere».

Per fortuna l'intervento chirurgico è andata a buon fine, ma le cure continuano... «È andato tutto bene, per fortuna abbiamo individuato il tumore molto presto. Sono calma e fiduciosa: la strada sarà dura ma so che questa storia avrà un lieto fine. Ho il supporto della mia famiglia, dei miei amici e di una grande équipe medica».

Keystone (archivio)