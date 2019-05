P.U.P.I: buona la prima in Ticino

CASTIONE - È stato decisamente un gioco di squadra quello messo in atto lo scorso 4 aprile nella sala ricevimenti Eventica di Castione e il risultato, ragionando sempre in termini sportivi, è paragonabile ad una rotonda vittoria. L’Inter Club JZ4, il più numeroso in Svizzera con oltre 400 soci, è riuscito ad organizzare una serata ricca di sostenitori, ospiti e soprattutto tanta voglia di fare beneficenza.

In questo senso sono stati raccolti ben 10'000 franchi devoluti alla fondazione PUPI, nata a inizio 2000 su volontà di Javier e Paula Zanetti, entrambi presenti per la serata, animata da Radio Ticino. Presenti pure Raffaele Di Gennaro, portiere dell’FC Internazionale, Roberto Scarpini di Inter TV, Mirko Mengozzi, speaker ufficiale di San Siro per i colori nerazzurri e… anche qualche esponente del mondo politico ticinese. A fare la differenza, però, sono stati tutti i presenti. Oltre 200 i presenti. Un risultato di spicco per l’Inter Club JZ4, che lunedì sera invita vecchi e nuovi soci all’Assamblea annuale dei soci, per la chiusura della stagione 2018-19, lunedì 27 maggio alle ore 20.30 nella sede del club, al Bar Leilo di Cadenazzo.