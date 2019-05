Rinnovo mostruoso: per Guardiola pronti 100'000'000

MANCHESTER (GBR) - Promesso sposo della Juventus? Non sembra proprio.

Stando alle notizie in arrivo dall'Inghilterra, Pep Guardiola pare vicinissimo al rinnovo con il Manchester City. La stampa britannica – con il Sun in testa – racconta infatti di un accordo ormai concluso tra la dirigenza dei Citizens e il manager spagnolo. E il contratto sarà di quelli da far girare la testa.

Il 48enne catalano dovrebbe infatti guadagnare 20'000'000 di sterline l'anno per le prossime cinque stagioni. Cifra gigantesca, alla quale il club ha aggiunto disponibilità quasi illimitate in sede di mercato. Davanti a tali condizioni - almeno così pare - Guardiola non ha titubato troppo. Promesso sposo della Juventus? Magari tra un po'...

