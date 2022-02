Team-event rinviato a domani mattina; tre cadute (su tre!) per l'elvetico Briguet

Nella giornata odierna - sabato 19 febbraio - verranno assegnati i premi olimpici in ben dieci discipline. La delegazione svizzera - attualmente con 14 medaglie conquistate, in virtù di sette ori, due argenti e cinque bronzi - è motivata a centrare il record di 15 riconoscimenti colti a Calgary (1988) e a Pyeongchang (2018). In campo maschile si parte con il bob a 4 (due equipaggi elvetici presenti), dopodiché ci saranno nell'ordine freestyle (con il rossocrociato Briguet), sci alpino (team event), sci di fondo (ultimo appuntamento olimpico per Dario Cologna), pattinaggio artistico e di velocità (Livio Wenger). In quello femminile è in programma la finale di bob a 2 (un equipaggio elvetico in gara), il mass start (Nadja Wenger), così come la finalina per il bronzo nel curling fra Svizzera e Svezia.