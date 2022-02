Eileen Gu... e luce fu: brilla la stella della bella campionessa

PECHINO - Eileen Gu è decisamente una delle grandi protagoniste di questi Giochi Olimpici invernali, in corso di svolgimento a Pechino.

La giovane e bella campionessa ha infatti colto - nella giornata odierna - la terza medaglia a cinque cerchi di questa edizione nello sci freestyle. L'ultima - in ordine di tempo - è d'oro e l'ha conquistata nell'half-pipe, mentre qualche giorno prima era salita sul gradino più alto del podio nel big-air. In mezzo c'è poi stato anche il tempo per mettersi al collo l'argento nello slopestyle.

Non c'è che dire: sono state delle Olimpiadi da favola per la 18enne - di madre cinese e padre statunitense- soprattutto perché ha avuto la possibilità di dimostrare tutto il suo valore e di alzare le braccia al cielo davanti ai propri tifosi. Oltre a questo, la ragazza nativa di San Francisco ha avuto anche il merito di rendersi protagonista di un inedito "triplete" in questa disciplina.

Per la cronaca, nell'ultima gara la Gu si è superata nella seconda run, dove ha centrato il punteggio di 95,25, risultato che le è bastato per sbaragliare tutta la concorrenza. L'argento e il bronzo sono invece andati a due canadesi, rispettivamente a Cassie Sharpe (90,75) e a Rachael Karker (87,75).

