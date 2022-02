Altre due medaglie per la Svizzera; hockey, la Finlandia è la prima finalista

Nella giornata odierna - venerdì 18 febbraio - verranno assegnati sei titoli olimpici in quel di Pechino. In campo femminile avrà luogo la finale di freestyle (halfpipe) e quella di biathlon (partenza in linea), dove sarà presente anche la rossocrociata Lena Haecki. In quello maschile è invece in programma la finalina per il bronzo nel curling fra USA e Canada, la gara di freestyle (skicross) - con gli elvetici Barry, Detraz, Fiva e Regez a contendersi una (o più) medaglie - il pattinaggio di velocità (1'000m) e il biathlon (partenza in linea). Da segnalare poi la semifinale di curling femminile fra Svizzera e Giappone, così come - sempre fra le donne - le due manche di bob a 2 che daranno l'accesso alla finale di sabato. In quest'ultima competizione saranno impegnate le seguenti coppie elvetiche: Fontanive/Strebel e Hasler/Pasternack.