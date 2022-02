Olimpiadi fallimentari per la Shiffrin: «Mi pongo molte domande, sono delusa e frustrata»

PECHINO - Un fallimento. Una delle atlete più attese, Mikaela Shiffrin, ha terribilmente mancato l'appuntamento a cinque cerchi. A Pechino l'americana - abituata a fare incetta di vittorie - non si è messa al collo nessuna medaglia (manca solo il Team Event per provare ad addolcire una pillola amarissima), subendo tre clamorose uscite di scena tra gigante, slalom e combinata.

Ed è proprio quest'ultimo aspetto a fare molto rumore... «Mi sento ridicola - le parole della sciatrice a margine della gara di oggi - Sto vivendo dei Giochi davvero difficili. La mia preparazione è stata buona e le cose pensavo potessero andare diversamente. Ma questo è lo sport: puoi sentirti totalmente pronta, ma a volte le cose funzionano e altre volte no. È chiaro che oggi mi pongo molte domande: sono delusa e frustrata...».

La 26enne di Vail - capace fra Olimpiadi e Mondiali di mettersi al collo otto ori, tre argenti e tre bronzi prima di Pechino - era giunta in Cina con ben altre ambizioni. Naturale, dunque, che tre eliminazioni in pochi giorni facciano molto rumore... «So che dovrò fare i conti con tanti commenti negativi dopo questa Olimpiade fallimentare. È strano, ma non ho nemmeno paura, perché non ho energie da dedicare a queste cose».

keystone-sda.ch / STF (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)