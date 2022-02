Hockey: derby e... oro per il Canada; Fanny Smith squalificata

Sci alpino: la prima manche della combinata femminile - ovvero la discesa, valida per i Giochi Olimpici di Pechino - ha sorriso a Christine Scheyer. La sciatrice austriaca ha preceduto di un solo centesimo la ceca Ester Ledecka e di 14 l'austriaca Ramona Siebenhofer. Dal canto loro le rossocrociate Priska Nufer (0''73), Wendy Holdener (+0''99) e Michelle Gisin (+1''00) si sono piazzate rispettivamente in decima, in 11esima e in 12esima posizione. Queste ultime due hanno così la grande possibilità di puntare al podio in occasione della seconda manche, in cui è previsto uno slalom (ore 7).