Wendy Holdener e Michelle Gisin a caccia dell'oro

Nella giornata odierna - giovedì 17 febbraio - verranno assegnati sei titoli Olimpici in quel di Pechino. In campo femminile spicca la finale del torneo di hockey (Canada-USA), dopodiché ci saranno nell'ordine la combinata di sci alpino (Holdener, Gisin e Nufer in lizza), lo skicross-freestyle (Gantenbein, Lack e Smith in gara), pattinaggio di velocità (1'000m) e pattinaggio artistico (libero). In quello maschile gli atleti si contenderanno invece le medaglie soltanto nella combinata nordica (Gundersen a squadre, con salto da trampolino lungo e frazione di fondo a staffetta 4x5km).