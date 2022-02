La Svizzera a caccia di altre medaglie d'oro: le premesse ci sono tutte

Nella giornata odierna - mercoledì 16 febbraio - verranno assegnati nove titoli olimpici. Lo spettacolo a cinque cerchi continua dunque senza sosta, con la delegazione svizzera che è alla ricerca di altre medaglie dopo averne conquistate in totale dieci, ovvero cinque ori e altrettanti bronzi. In campo femminile le atlete si affronteranno nel biathlon, sci di fondo (sprint a squadre) e short-track (1'500m), mentre in quello maschile nello slopestyle, combinata, sci aerials, sci di fondo (sprint a squadre) e short track (staffetta). Oltre a questo le ragazze elvetiche di hockey si giocheranno il bronzo contro la Finlandia e - contro gli stessi finlandesi in campo maschile - anche la truppa di Fischer scenderà sul ghiaccio per disputare il match valido per i quarti di finale.